Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım-Kocaçeşme Köyü

Gelibolu Yarımadasının kuzeyinde, Korudağ eteklerinde çam ormanları içerisindeki Adilhan Köyü, Gelibolu Yarımadası’nda ilk kurulan köylerimizdendir.Sırtını Korudağ eteklerinde çam ormanlarına; önünü de Saros Körfezi’ne çeviren Adilhan Köyü , ilçemizin en güzel köylerinden biridir.Adilhan’ın kuruluş öyküsü , Gazi Süleyman Paşa’nın Keşan’a doğru yaptığı akınlara dayanır.

1356’lı yıllarda Gazi Süleyman Paşa ‘nın komutanları Keşan’a doğru oradan da İpsala’ya doğru yeni yerler fethetmeye başladıklarında bir kol da sahiltakip ederek Mecidiye ‘ye doğru uzandı.Bu kolun başında Adil Baba isminde bir komutan vardı.Cesur ve kahraman bu komutan,İpsala’ya kadar, oradan da bugünkü Yunanistan hududunu geçerek bölgeyi Türk topraklarına katan Hacı İl Bey Komutasında bulundu.Daha sonra I.Murat (Murat Hüdavendigar) Edirne’yi bu kuvvetlerin fethettiği topraklardan dolaşarak aldı.

Komutan Adil Baba, birçok savaşlara katıldıktan sonra beraberindeki 10-15 haneyle bugünkü Adilhan Köyünün olduğu yere yerleşerek burada yaşamaya başladı.Köye, tüm diğer Türk köylerinde olduğu gibi, önce bir hamam, ardından da büyük bir çeşme yaptırdı.Adilhan, çevrede bulunan tek Türk köyüydü.Armutdere, Sazlıdere,Karaçalı gibi yakınında bulunan köylerse Rum köyleriydi.Bugün komşusu olan Kocaçeşme, Kalealtı Köyleri, o zamanlar yoktu.1870’li yıllara kadar burası bir oba gibi yaşadı.1877 Osmanlı – Rus harbinin ardından başlayan büyük göç sırasında Bulgaristan’dan kaçan Tüklerden biri on hane de buraya gelip yerleştiler.Bunlar Bekirağalar,Zeyneller, Kara Recepler ve Yörük İbrahimler aileleriydi.Daha sonra 1924 yılındaki mübadele sırasında Makedonya bölgesinden Macır Ali, Durmuş Kaya , Ramazan Ustave aile efradı olmak üzere üç aile daha köye geldi.

1935 göçünde ise 17 hane Rusçuk ‘tan üç hane de Lojva kasabasından geldiler.Köyün geçim kaynağı Osmanlı döneminde ve daha sonraki köy Cumhuriyetin ilk yıllarında kömürcülüktü.Orman bölgesinde hemen köy halkının büyük bir kısmı meşe ve pırnal ağaçlarından kömür yakıyor,bunları da gelen müteahhitlere satarak geçimini sağlıyordu.Köyün deniz kıyısındaki , Yunanlılar zamanında bulunan iskeleye yanaşan tekneler, bu kömürleri İstanul ‘a taşıyorlardı.Köyde iki adet yeldeğirmeni bulunuyordu ve bu yeldeğirmenler 1950’li yıllara kadar çalıştı.

Halkı sosyal değişimden hızlı olarak nasibini almış, okur- yazar oranı yüzde 90 lara ulaşmış , gelenek ve göreneklerine bağlı , misafirperver insanlardır.Köyde halen bir ilköğretimokulu , köy kütüphanesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır.Yaklaşık 8 bin dekarda buğday ve ayçiceği üretimi yapılmaktadır.Son yıllarda meyvacılık da yapılmaya başlanmıştır.