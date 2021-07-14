Alışveriş noktalarında bayram yoğunluğu

Kurban bayramı öncesinde ilçemizde market, kasap, manav ve şekerlemedükkanlarına talep arttı. Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak

isteyen vatandaşlar marketlere akın etti.Dün bayram öncesi son Salı Pazarının da olması alışveriş yoğunluğunu artırdı.

Kuruyemiş dükkanlarında satışa sunulan şeker ve çikolatalara ilgi büyüktü. İlçemizde dün Salı pazarnında etkisiyle bayram alışverişi yoğunluğu vardı. Kısıtlamalarında kalkmasıyla vatandaşlar alışverişlerini serbestçe yapabildiler.Vatandaşların alışveriş telaşının da etkisiyle maske takmadıklarını ve sosyal mesafeye uymadıkları da gözlerden kaçmadı.

KURUYEMİŞÇİLERİN TELAŞI

Kurban Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını, bu nedenle mesai yaptıklarını söyleyen Hasan Aydın“İşlerimiz her bayram önce olduğu gibi bu bayram öncesi de çok yoğun.Bugün Salı Pazarının da olması yoğunluğumuzu daha da artırdı.İş olduğu sürece bizler memnunuz.

Bayramında etkisiyle müşterilerimiz en fazla çekirdek, türk kahvesi, bayram şekerini tercih ediyorlar.İlçemiz genel olarak alışveriş bakımından bayram öncesi zaten yoğunluk yaşıyor.Bizler esnaf olarak müşterilerimizden maskelerini takmalarını rica ediyoruz.

Hazır hastaslığı azaltmışken tekrardan artırmayalım.Bayramı mutlu sevdiklerimizle geçirelim.Herkese Hayırlı Bayramlar.” dedi.

İlçemizin Atatürk Caddesi’nde kurulu olan çarşı da dün olabildiğince kalabalıktı. Tatlıcıdan, kasabına, marketinden , kuruyemişçisine kadar Gelibolu esnafı bayram öncesi yoğunluğunu yaşadı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN