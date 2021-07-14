15 Temmuz Programı Belli Oldu

15 Temmuz Şehitlerini Anma , Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.15 Temmuz 2021 Perşembe günü (bugün) Gelibolu Şehitliğindeki tören saat 12.50’de toplanılıp,saat 13.00’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayacak.

Tören Kur’an Tilaveti ve Duaların okunmasıyla devam edecek.Ardından şehit mezarlarına karanfil koyulmasıyla tören 13.50’de sona erecek.

İskele Meydanında Demokrasi Nöbeti ve etkinlikleri saat 20.00’de başlayıp, ilahiler ve sinevizyon gösteri ile protokol konuşmaları ile saat 00.13’te İlçe Müftülüğünce tüm camilerde Selaların okunması ile sona erecek.Haber: Seda LİMAN ZENGİN