Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Bayramiç Köyü

Bayramiç Köyü Gelibolu’nun kuzeydoğusunda Malkara ile sınır köyümüzdür.Eski bir Rum Köyü olan Bayramiç’e Türklerin yerleşmeye başlaması ,1877 -1878 Osmanlı – Rus Harbi sonrasına rastlar. 1895 ‘li yıllarda Balkanlardan göç eden Türklerden buraya gelenler olmuş fakat kısa bir süre sonra tekrar geldikleri köylerine geri dönmüşlerdir.Daha sonra 1912 Balkan Harbi ile Balkanlardan başlayan göçlerle 40- 50 hanelik Türk ailesi Bulgaristan’ın Cumabala kasabasından göç ederek burya yerleşmişlerdir.I.Cihan Harbi’nin başlaması nedeniyle bu gelenler de kısa bir süre sonra bir bölümü Sivas’a, bir bölümü de yine Bulgaristan’a gitmişlerdir.Savaş sonrası mibadele (değişim) göçleri başladığında, bu gidenlerin tekrar geriye geldiklerini görüyoruz.1935 Romanya’dan göç eden aileler, Bayramiç’e yerleşmişlerdir.

İlk göçlerde Sivas bölgesine gelen 20 hanede, 1937 yılında bir bölümü İzmir’e bir bölümü de tekrar Bayramiç’e geri dönmüştür.1951 göçünde ise iki hane köyde kalmıştır.Köyün esas yerleşimi Balkan Harbi sonrası yaşamakadır.En büyük üç köyümüzden biridir.Köyde buğday ve ayçiceği tarımı yapılmaktadır.Arazi sorunu bulunduğundan köyün büyük bir bölümü nü oluşturan gençler, çevre işyerlerinde işçi olarak çalışmaktadırlar.12 bin dekar tarım arazisi vardır.Köyde süt inekçiliği gelişmiştir.Köy halkı sosyalleşmiş olup, günün değişimini yakından takip etmekedirler.Çok çalışkan ve misafirperverlikleriyle çevrede tanınırlar.

Okuma- yazma oranı yüzde 85 olup köyden yüksek tahsil yapanlar bulunmaktadırlar.Köy km’lik yolla Evreşe beldesine bağlıdır ve köye ilköğretim okulu bulunmaktadır.