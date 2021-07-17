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Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi bir duyuruda bulundu.Duyuruya göre; “Son günlerde sahil sitelerindeki hizmetler nedeniyle kurumumuza yönelik eleştiriler yapılmakta olup, bu
doğrultuda vatandaşlarımız bizzat ve telefonyoluyla şikayetlerini dile getirmektedirler.Güneyli, Bolayır ve Koruköy sahil kesimi Gelibolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği’nin sorumluluk alanındakalmakta olup, mücavir alanımız dışında bırakılan bu bölgelerde Gelibolu
Belediyesi’ninherhangi bir yetki ve yaptırımı bulunmamaktadır.” denildi.
Haber : Caner AKŞİT

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