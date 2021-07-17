İlçemizde son 2 aydır artarak dolaşan iddialarda,
hükümet konağının yedi şiddetinde meydana gelebilecek bir sarsıntıda büyük olasılıkla yıkılabileceği dillendiriliyor.
Bu konuda yaptırılan bir inceleme sonucuna göre, binanın 7 kuvvatli bir depreme dayanıklılığının bulunmadığı,acilen binanın boşaltılarak tedbir alınması gerektiğini iddia edenlerin binada çalışanlarında morellerini bozmaması için kaymakamlığın acilen bir beton ve demirlerle ilgili karot raporu çıkarması isteniyor.
3 ay önce bir inceleme yapıldığı, fakat bunun özel bir inceleme olduğu için gerekli üst makamlara bildirilmediği de iddia ediliyor.
Bu konuda; “Sn. Kaymakamımızın bir açıklama yaparak şehirde anlatılanlara bir açıklama getirmesi gerekiyor” diyen vatandaşlar ilgililerden rahatlatıcı cevap bekliyorlar.Haber Merkezi
Vatandaşlar Soruyor:“Hükümet Konağı Depreme Dayanıklı mı..?
İlçemizde son 2 aydır artarak dolaşan iddialarda,