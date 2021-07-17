Vatandaşlar Soruyor:“Hükümet Konağı Depreme Dayanıklı mı..?

İlçemizde son 2 aydır artarak dolaşan iddialarda,

hükümet konağının yedi şiddetinde meydana gelebilecek bir sarsıntıda büyük olasılıkla yıkılabileceği dillendiriliyor.

Bu konuda yaptırılan bir inceleme sonucuna göre, binanın 7 kuvvatli bir depreme dayanıklılığının bulunmadığı,acilen binanın boşaltılarak tedbir alınması gerektiğini iddia edenlerin binada çalışanlarında morellerini bozmaması için kaymakamlığın acilen bir beton ve demirlerle ilgili karot raporu çıkarması isteniyor.

3 ay önce bir inceleme yapıldığı, fakat bunun özel bir inceleme olduğu için gerekli üst makamlara bildirilmediği de iddia ediliyor.

Bu konuda; “Sn. Kaymakamımızın bir açıklama yaparak şehirde anlatılanlara bir açıklama getirmesi gerekiyor” diyen vatandaşlar ilgililerden rahatlatıcı cevap bekliyorlar.Haber Merkezi