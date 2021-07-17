Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler- Gelibolulu Mustafa Ali

GELİBOLULU MUSTAFA ALİ: Gelibolu Osmanlı döneminde sadece denizciliği ile ünlenmemiş; siyaset ve kültür merkezi olarak da tanınmıştır.Bu kültür merkezinde bir çok tarihçi, edebiyatçı ve değerli şairler yetişmiştir.Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi de ismini daima doğduğu şehir ile birlikte anan, kullanan Gelibolu’lu Mustafa Ali’dir.

Gelibolulu Mustafa Ali, 25 Nisan 1541 tarihinde doğmuştur.İlk derslerini Habib-i Hamidi’den aldı. Daha sonra Gelibolu’lu olan Sururi’den Fıkıh ve tefsir dersleri alan Mustafa Ali, 21 yaşında medreseyi (Üniversiteyi) bitirdi.Arapça ve Farsçayı’da çok iyi öğrenen Mustafa Ali, ilköğretimini Gelibolu’da bitirdikten sonra İstanbul’da Rüsten Paşa, Haseki ve Selimiye Medreselerinde okudu.Kısa sürede Divan Edebiyatında çeşitli eserler veren Mustafa Ali; 17.Yüzyılın en önemli şairlerinden biri oldu.Bir süre devlet hizmetinde Mısır, Şam, Bosna’da divan katibi olarak; Halep, Erzurum, Bağdat, Sivas illerinde de defterdar olarak görev yaptı.

Bir süre de Kayseri’de müderrislik yapan Mustafa Ali, son olarak da Cidde Mutasarraflığında (Kaymakamlığı)bulundu.

Mustafa Ali 17.Yüzyılın ünlü şairleri Fuzuli, Baki ve Hayali gibi ünlü şairlerin arasında ön plana çıkmamış ise de değerli bir tarihçi ve büyük bir şair olarak anılmıştır.Bugün verdiği eserleri incelendiğinde değeri çok daha iyi anlaşılan Mustafa Ali, eserlerini devrin ünlü şairleri gibi Arapça, Farsça,değil; anlaşılabilir Türkçeyle yazmıştır.Bunlardan dört ciltlik “Künh-ül- Ahbar” en ünlü eseridir.Bu eserinde dünyanın yaradılışına kadar olan evreyi, hayvanları, dağları,gölleri tüm tabiatın varoluşunu anlatır.

Bir cildinde de insanlığın Hz.Adem’den başlayarak peygamberleri,Arapların kökenini ve Hz.Muhammed’i anlatır.Bir dördüncü cildinde ise Osmanlı Devletini, kuruluşundan 1596 kitabı yazdığı yıla kadar olan gelişmeleri anlatır.