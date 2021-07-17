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Belediye İşçileri Zam Bekliyor..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Son enflasyon rakkamlarıyla yaşamları zorlaşan, özellikle temizlik ve bahçe hizmetinde çalışan işçiler maaşlarına zam istiyorlar.
Evreşe Belediyesi’nde yapılan son anlaşmayada dikkat çeken işçiler,
“En zor ve ağır hizmetlerde çalışıyoruz, askari ücret alıyoruz” Bizde maaşlarımızın seyyanen 900-1000 tl arasında attırılmasını istiyoruz.
Özellikle temizlik işçilerinin çok zor koşullarda çalıştıklarını dillendiren işçiler, toplu iş sözleşmelerinin de acilen yenilenmesini bekliyorlar.
Haber Merkezi

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