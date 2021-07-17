Özacar Personeliyle Bayramlaştı

Özacar Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatiline çıkan personeli ile bayramlaştı.

Özacar Meclis Üyeleri ile birlikte KurbanBayramı’ndan önceki son iş gününde düzenlenen bayramlaşma programında personelinin bayramını kutladı. Gelibolu için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, aileleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini diledi. Haber: Hilal GEZER