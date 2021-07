ELEŞTİRİYORUZ ÇÜNKÜ SİZİN YAPACAĞINIZA İNANIYORUZ…!

Gelibolu’nun temizliğini eleştirirken, kimsenin onurunu rencine etmedik, kimsenin kişilik haklarına saldırmadık.Sadece 11 günde gezip gördüğümüz 18 ilçe, 8 ildekilerle küçük bir karşılaştırma yaptık.

Bazıları (okuduklarını anlayamayacak durumdaki) virgül , ; hatta “ bazı” kelimesinin farkındalığını ve nerede nasıl kullanıldığını bilmediklerinden bir bardak suda fırtına koparmaya kalktılar.

Bize karşı tarik etmeye çalıştıkları insanlar , yancılardan daha zeki olduklarından okuduklarının anlamını hemen çözdüler .İşte bugün ARİFE ,yazıyı yazalı 7 gün oldu.Yine bir çok marketin çevresi pislik içinde poşetler, kağıtlar,havada ucuşuyor.İnşaatların çevreleri aynı manzaralarla , şehrimize gelen misafirleri ayakta alkışlıyorlar.Bir sürü alt ve üst yapısı bitmiş sokaklara dikilmiş ağaçların güllerin dipleri otluk duruyor.

Aleaddin ve Yazıcızade’de birçok sokak kıyıları yine çöplük, yol kenarları otluk.

İnşaatçıların altın devir yaşadıkları bir “,inşaat çevresi pislikleri” duruyor.Bunlara çöp toplayan yetersiz sayıdaki çöpçüler ne yapsınlar ki :

Her geçen yıl arttıkça artan bir sorunlar yumağı yaşıyorsunuz ama maalesef farkında değilsiniz..

Biz gazeteciler sabırla bekleriz.Arada sırada da sizlere yardımcı olmak için verdiğiniz sözleri hatırlatır, uyarırız..

1962’den beri ne kahramanlar, ne aslanlar, ne babayiğitler gördük. Ama o koltuktan indikten sonra da hepsi ama hepsi dostumuz oldular be ..!

Keşkelerle olmuyor bu işler.İşin başındayken, keşkelere gelmeden, doğruları söylemek ve yapmak varken; kızarak, bozularak neryee kadar..!

Güzel bir atasözü vardır.

“ Keskin sirke küpüne zarar verir”

Millet yolda, kahvede, pazarda hep soruyor. Yahu kardeşim, küçük beldeler bu işi bitiriyorlar. Gelibolu hala bir kapalı pazaryerini başlatamadı.Tabi her ay onlarca kişi biz ne diyoruz biliyor musunuz.?

Herşey hazır bir minik istimlak varmış .Onu da bir iki ay içinde halledip hazır olan projeyi hayata geçirecekler merak etmeyin..

Bende bu yalanı bir yıldır maalesef söylüyorum .Çünkü bana da bu söz iki yıldır söyleniyor mu diyeyim..?

Hepinize sağlıklı, mutlu bayramlar diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.