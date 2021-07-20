KÖY YOLLARI REZALET..!

Başta köprü yolu çalışmalarını yapan firmaların kullanırken bozdukları yollar yazın ortasına geldik hala koca koca çukurlarla dolu.

Köylüler yollarının yirmi yıldır ilk kez bu kadar kötü olduğunu söylüyorlar.Yol şirketlerinin iki yıldır kalbura çevirdiği asfalt yollardaki çukurlar, vatandaşların arabalarında ne ön takım ne de amartüsör bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta Ak Parti İlçe Başkanlığının facebook a attığı bir fotoğraftan sonra hangi köylerin yolları yapılmış diye çıktık yola, birde gördük ki Evreşe – Yülüce arasındaki sekiz km lik yolun sadece çukurları asfaltla doldurulmuş..

Yülüce’den sonrası mı.? Orası CHP ‘limiş, tam sınırda bırakılmış Çokal Köylüleri öyle dediler. Biz de onların yalancısımıyız diyelim..?

Herkesin Çokal’a gitmesini fındıklıya Kavaklıtepe’ye ve daha bir çok köye gitmesini öneriyorum.Orada bayram nedeniyle yakınlarınızı ziyaret edeceksiniz sakın ha otomobille gimeyiniz .Yayan giderseniz sorun yok. Ön takımınızada , amartüsörlerinize de hiç bir şey olmaz .

Hani ne demiştik.? İl Genel Meclisi Üyeliği tek pistonlu motor, İlçe Başkanıda olursan çift pistonlu motor olursun ve daha çok güçlü çalışır, başarırsın .

Belki o zaman hedeflediğin hayalindeki yere de gelebilirsin. demiştim şimdi de yeni bir şey daha söyleyeyim sana kardeşim…

“Sen bu gidişle;

Binmişsin bir ulamete, farkındamısın gidiyorsun kıyamete..!