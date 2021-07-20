Gelibolunun 37 yılı (1984-2021) -Yeri Geldikçe

1984 yılında “Gelibolu’nun çehresini değiştireceğiz!” sloganıyla yola çıkan Merhum M.Turan Mildon, 1984 yerel seçimlerinde ANAP’ın tek başına iktidar olmasının rüzgarınıda arkasına alarak belediye başkanı seçildi.Merhum Turhan Mildon, belediye seçimlerine giderken ilçenin zengin iş adamlarından, okumuş kaliteli üniversitelerden mezun olmuş kişilerle ve zengin lerden oluşan bir vitrinle halkın karşısına geçti.

Gelibolu, 1969-1975 Vedat Uraz dönemi hariç , malesef 1963-1968/1977-1980arasında merhum Nuri Erer’le kayda değer hiçbir hizmet üretememişti.Sadece bir parça olsun su sorununa Kaynarca kuyularını ekleyerek, kayda değer bir iş yapmıştı.

Nuri Erer’in en kötü yaptığı iş ise DP devrinde yıkımına başlanan Pazaryerindeki Bedestanı tamamen yıkıp yerine bugünkü ucube dükkanları yapmasaydı.

Merhum Mildon’un yanındaki meclis üyeleri çok kısa süre sonra guruplaşmalara başladılar.İlçeye iş üretmek yerine kişisel işlerini geliştirmeye önem vererek hem işlerini hemde sermayelerini arttırmaya başladılar.

O seçimlerde Dr.Ayhan İçel, Yaşar Erkıvanç, Ersin Eken, Av.Yüksel Fırat, Merhum Mustafa Kiraz gibi güçlü bir kadroyla yerel iktidar olan Mildon’a ilk karşı çıkan kişi, Dr.Ayhan İçel olmuştu.Kısa bir süre sonra Mildon – İçel çatışması gün yüzüne çıkınca, Dr.İçel belediye meclisinden ayrıldı, istifa etti.

Ardın da, “Zamanlarını lak-lakla geçiriyorlar, memlekete hiçbir iş yapmıyorlar,suçlamasıyla meclis üyeliğinden ayrıldım,dedi..!

Bu arada yine meclisin güçlü üyelerinde Ersin Eken’le de araları bozulmaya başlamıştı.

Birgün bu bozuşma malesef kavgaya kadar ulaştı ve iskele üzerinde yumruklaşmaya kadar gitti.

Mecliste Mustafa Kiraz, Yaşar Erkıvanç, Av.Yüksel Fırat dışında desteği kalmamıştı.

Merhum Turhan Mildon’un en güzel icraatlarının başında Gelibolu Devlet Hastanesi (iç limanın arkasında şimdi otopark olan yer)i yapılması, Tayfur Barajına başlama çalışmaları ile şehir içinde Kore Kahramanlarından başlayıp Fransız Mezarlığı’na kadar olan cadde üzerinde ağaç dikimi oldu.

Mildon 1986 yılına geldiğinde bir asfalt üretme ve asfaltlama projesiyle Kaynarcaya “Asfalt Platformu” kurdu.Bir arasöz olarak ilk kez bir doğru dürüst arasöz aldı.

Bu yıllarda ustalaşan Mildon, sık sık Ankara’ya gidiyor yerinede Mustafa Kiraz’a bırakıyordu.

Bu arada ANAP Milletvekili Nadir Pazarbaşı ile arası çok iyi idi.Sanayi Çarşısını mutlaka kurmalıyız diyordu.

Bu arada Trafik Zabıtası’nı da kuran Mildon,

“1986 yılını yatırımlar yılı, olarak ilan etti.Belediye işçilerine15 Mart 1986 tarihinde ihtilalden sonra ilk toplu sözleşmeyi imzaladı.

Turan’ın meclis üyeleri ile araları bir türlü düzelmiyordu.Mecliste 3 bağımsız meclis üyesi vardı.Başkan İstanbul -Ankara arasında mekik dokurken kendi de yeni işyerleri açmaya başladı.

Görevde 3 yılı tamamalayan fakat yalnızlaşan Mildon, basınlada kavgaya başladı.

Bu arada Gelibolu İskelesini TDİ (Türkiye Denizcilik İşltmesi)ne devr ederek büyük bir kötülük yaptı.1987 yılı Mildon’a hiç iyi gelmeyecekti öylede oldu.

Ayhan İçel hem meclis hem başkan vekilliğinde ayrılırken şöyle diyordu:

“Belediye programsız, düzensiz çalışıyor.Üç bucuk yıldır elle tutulur hiç birşey yapılmadı.Yazıktır bu millete söz verdik, tutmadık” diyordu.

1987 yılına girerken Belediye Başkanı Millerde maalesef iş takipçilerinden dert yanmaya başladı.

SÜRECEK