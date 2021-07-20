“KURBAN BAYRAMI’MIZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“Bayramlar, sevdiklerimizle gönül köprülerimizi güçlendirmemize vesile olan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın doruğa ulaştığı müstesna günlerdir. Birkaç bayramdır içinde bulunduğumuz salgın sürecinden dolayı, önceki bayramlardan farklı bayramlar yaşıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gönüllerde ve dualarda buluşmaya mesafeler engel değil. Salgına karşı tedbirlerimizi ihmal etmeden bayramı geçirmeye özen göstermemiz oldukça önemli.

Bu duygularla, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın insanlık için barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; salgın tedbirleriyle geçireceğimiz son bayram olmasını niyaz ediyoruz.”