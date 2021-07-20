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BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kurban Bayramı nedeniyle bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 11:00’de ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde temizlik maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edilerek siyasi parti başkanlıkları, kurum amirleri ve STK yöneticileri ile bayramlaşma yapılacak.
Bayramlaşmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve son olarak Şehit Ailelerine ziyarette bulunulacaktır. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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