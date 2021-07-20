Gelibolu’nun Tarihi Yok Oluyor

Gelibolu’nun tarihi güzellikleri , türbeler bakımsızlıktan yok olmaya yüz tuttu. İlçemiz merkezinde bulunan tarihi güzellikler, türbeler kendiliğinden yok oluyor.Hal böyle olunca vatandaşlardan tepkiler yağıyor.

Yetkilileri bu kaybolmaya yüz tutmuş tarihi güzelliklerimizi bakımını yaptırmaya ve onarmaya davet ediyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN