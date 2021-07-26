KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya , Kurban Bayramı münasebetiyle bayramın ikinci günü, Bayramiç Köyünde yaşayan, Şehit Ramazan İba’ nın annesi Ayşe Iba’yı ziyaret ederek bayramını kutladılar.

Şehit ailemiz bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ’ya ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Haber : Caner AKŞİT