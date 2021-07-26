Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için ilçemizdeki siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı.Belediye Başkanı Özacar; “Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum”mesajını iletti.

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ise ; “Fırat Kalkan Bölgesinde Şehit düşen askerlerimize ,Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER