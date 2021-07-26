Yazlıkçılar Bolayır Belediyesi’ni Geri İstiyor

2012 yılında Bolayır Belde nüfusu 2 bin kişinin altında kaldığı için belediyeleri kapatılan Bolayırlılar belediyelerini geri istiyorlar.

2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2 binin altında olan belediyeler köye dönüştürülmüştü.

Oysa yazın yılın yarısında nüfusu 17 bin olan tarihi ve sahiliyle, ünlü coğrafi yapısı ile hem Saros hem de Marmara Boğazı’na hakim bir noktada bulunan, bu bölgelerde yazlıkçılar yaşamaktadır.

Yazlıkçılardan Hüseyin Aktürk; “Belediye varken çok iyi hizmet alıyordu sahillerimiz temiz ve bakımlıydı. Yollarımız çok daha iyidi. Şimdi ise yeterli personel olmadığı için buralar bakımsız ve sahipsiz kaldı. Tek çözüm belediyeyi açmaları olur.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN