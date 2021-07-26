Saros Sahillerine Ziyaretçi Akını

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde 1089 nüfuslu tatil köyü Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusun yazlıkçı ve misafirlerle birlikte yaklaşık 17 bin olan Bolayır’da Köy Muhtarı Adnan Can“ Kurban Bayramındaki tatilci yoğunluğumuz devam ediyor.Misafirlerimizden doğaya karşı duyarlı olmalarını istiyoruz.Bizbirmize, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olursak olumsuz sonuçlarla karşılaşmayız.Korona virüsün artmaması için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” diyerek uyarıda buludu.

“ALT YAPI VE GIDA TEDARİK ZİNCİRİ YETERSİZ KALMAKTADIR”

Bolayır Köyü Muhtarı Adnan Can , köyümüzde özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, Köyümüzde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Bolayır’ı ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin hijyen, maske ve mesafe bakımından daha duyarlı olmaları” duyurusunda bulundu. Aksi takdirde alt yapı sıkıntısından dolayı köy içinde foseptik sıkıntıları çektiklerini de dile getirdi.Yazlıkların içinde biriken foseptifinde sık sık boşaltılması gerektiğini aksi takdirde çevrede oluşan çöp yığınlarının da etkisiyle sivri sineklerin çoğaldığını belirterek, çoğu vatandaşlarımız bu durumdan rahatsız.Lütfen hijyen konusunda daha duyarlı olup, çöplerimizi etrafa yaymayalım.birde yazın nüfus artışından dolayı da çöp kamyonlarımız yetersiz kalmakta. Yetkililerden köyümüze bir adet çöp kamyonu talep ediyoruz.” dedi

Haber: Seda LİMAN ZENGİN