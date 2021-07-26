Özacar Lozan Antlaşmasının 98.Yılını Kutladı

Özacar Lozan Barış Antlaşmasının 98.Yıl dönümünü kutladı.Özacar mesajında•; “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve İsmet İnönü’nün diplomatik başarısı ile tarihimizin en büyük siyasi zaferlerinden olan LozanBarışAntlaşması’nın 98.yıldönümünü kutluyor, Misak-ı Milli sınırlarımız çizilirken canını veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER