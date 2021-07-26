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Özacar Lozan Antlaşmasının 98.Yılını Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Lozan Barış Antlaşmasının 98.Yıl dönümünü kutladı.Özacar mesajında•; “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve İsmet İnönü’nün diplomatik başarısı ile tarihimizin en büyük siyasi zaferlerinden olan LozanBarışAntlaşması’nın 98.yıldönümünü kutluyor, Misak-ı Milli sınırlarımız çizilirken canını veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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