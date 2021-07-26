Tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor

İlçemizdeki feribot iskelesinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde başlayan yoğunluk, dün de sürdü.İlçemizdeki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde başlayan yoğunluk, dün de sürdü.İlçemizde feribot iskelesinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününden bu yana tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bayramın 4.günü de sürdü.

Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, İstanbul ve Trakya’nın çeşitli illerindeki evlerine gitmek için Lapseki feribot iskelesine gelmeye devam etti.Lapseki’den ilçemize geçen araç trafiği yoğunluk oluşturdu.

Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun dün daha az olduğu görüldü.

Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor.

Bozcaada- Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN