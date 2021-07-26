Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Dr.Abdülhak Adnan Adıvar

1882 yılında Gelibolu’da doğmuş.İlk ortaöğretimini Grlibolu’da tamamladıktan sonra yükseköğretimini İstanbul’da tamamlayarak Doktor olmuştur.O zamanki siyasi iktidarların zulmünden Berrin’e kaçmış, Berlin Tıp Fakültesinde hem çalışmış hem de profesör olur.Birinci Dünya Savaşı’na doktor olarak katılan Adnan Adıvar Osmanlı İmparatorluğu ‘nun son meclisinde de milletvekilliği yaptı.

İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesi üzerine eşi yazar Halide Edip Adıvar ile birlikte Anadolu’ya geçerek Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Bakanlığı yaptı.1926 yılına kadar da İstanbul milletvekili olarak görev yaptıktan sonra 1926 yılında Türkiye’den eşiyle birlikte ayrılarak Avrupa’ya gitti.Uzun yıllar İngiltere ve Fransa’da yaşadılar.Fransa’dayken (Paris Doğu Dilleri) okulunda, İngiltere’de(Encyclopedia Britanıca) Türkiye’nin yeni zaman tarihini yazdı.1950-1954 yılları arasında bağımsız milletvekilliği de yapan Adnan Adıvar 1955 yılında da 73 yaşındayken vefat etti.