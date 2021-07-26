Gelecek hafta daha da sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin etkileyen sağanak yağışlar bugün de devam edecek. İki gün sonra etkisini kaybedecek yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Sağanak yağış aralıklarla da olsa yurdun özellikle kuzey kesimlerinde kendini gösteriyor. Yağışın etkili olduğu yerlerde mevsim normallerine inen hava sıcaklıkları ilerleyen günlerde tekrar yükselişe geçecek. İstanbul’da bugün 29 derece dolaylarında hissedilecek olan hava sıcaklığı hafta ortasında 35 dereceyi görecek.

BİRÇOK ŞEHRE SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce,Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale’nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.