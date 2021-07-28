“ Tedbirleri elden bırakmayalım.!”

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri;dün Salı pazarında denetimler gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşları özellikle maske – mesafe konusunda uyardı.

Maskesi bulunmayan esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Zabıta ekipleri vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.Ekipler ; “Koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında, maske kullanmaya ve sosyal mesafeyi korumaya devam etmemiz gerekiyor. Aksi halde, normalleşme sürecinde de vaka artışı yaşanmaya devam edecektir. Yaz aylarında kurallara uyulmalıdır” açıklamasında bulundular. Haber:Caner AKŞİT