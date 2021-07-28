Gelibolu’nun 37 Yılı (4)

Yerel seçimlerinde 1989 Martında yapılacağı belli oldu.Anayasa Mahkemesi verdiği kararla noktayı koydu.

Seçimlerin altı ay geriye gitmesi garantileşince Mildon bu süreyi değerlendirme çalışmalarına başladı.

Bir taraftan yeni birşeyler yapayım derken, bir yandan da devam eden işlere hız veriyordu.

Ön seçimlerin 12 Şubat 1989 da yapılacağı açıklandı.

Mildon, Gelibolu ile Şarköy’ü deniz kıyısından yapacağız yolla birleştireceğiz dedi.

SHP liler Mart 1989 seçimlerinin milletvekili seçimlerini de getireceğine inanıyorlardı.

Merhum Turan Mildon, tek aday olmasına rağmen, parti içindeki çekişmeleri halletmek için uğraşıyordu.

Son kez, birkez daha kazanmak istiyor ve yeni meclisiyle anlaşacağına inanarak yarım kalanları bitirmek planlayamadıkları, hayata geçiremediklerinide yapmayı planlıyordu.

SHP’de 3 aday ön seçimlere üç gün kala, menfaat çeteleri tarafından ikna edilerek çıkarılması sonrası partinin bölünmemesi için ön seçime bir gün kala taraflarını toplayan Yüzüak, “Bu menfaat çeteleri aynen İrfan Güner’e yaptıklarını banada yaparlar, seçimi tekrar Turhan Kazanır; gelin arkadaşlar partiye zarar vermeyelim ve topluca gidip Rahmi Bey’e oy verelim” diye yalvarsa da büyük tepki gördü.Kendini destekleyen 95 kemik insan (delege) olmaz dediler.

Son gece zor oldu.Toplantı 03.00’te bitti.

Ertesi güne kadar Yüzüak 35 arkadaşını daha ikna ederek ertesi günü sessizce Rahmi Bey’i desteklediler.

Sonuçlar açıklandığında 26 farkla Rahmi Bey seçildi.Yüzüak’ın bu ikna çalışmasını yapmasına kızan bir grup delege, seçimlerde CHP’ye oy vermediler, DYP adayına verdiler.

SHP’de, Sedat Uraz’ın yönettiği çete; Beyler(!), iş adamları, emekli subaylar ve sol fraksiyonlar tarafından doldurulmuş gençlik kollarıydı.Solcu öğretmenlerdi.

Onlar; “Yüzüak kazanırsa biz belediyeye giremeyiz.Alacalı işler yapamayız , imar yolsuzlukları yapamayız.Merhum Rahmi Çakıroğlunu kullanırız.” diyorlardı.

Oysa Yüzüak’ın arkasındaki delegeler, fabrika işçileri, çiftçiler , balıkçılar, emekliler, kadınlar ve öğretmenlerle mahalle komitelerindeki gençlerden oluşuyordu.Sosyal Demokratlar dı.

Merhum Mildon, Yüzüak’a 1988 seçimleri sonrası şunları söyledi.

“Ben belki bu seçimleri kaybedicem ama gelecek sefer yine kazanacağım.Sen gelseydin ben birdaha çıkamazdım. Rahmi Bey’in arkasındakiler zaten onun bir daha aday olmasına fırsat bırakmazlar, yazık olacak Rahmi Abi’ye “diyordu.

Aynen öyle oldu.Çevresindeki ahtapotlar kendisini öylesine sarmaladılarki o güzel insan 5 yıl sonra , o çetenin pisliklerini 10 yıl temizleyemedi.

Şahsına verdikleri zarar malesef ona çok acılar bıraktı.Yüzlerce dekar tarlasını satarak o yamukların pisliğini ödedi.

Yüzüak’ın desteklediği M.Oktaykaan birinci sıradan İl Genel Meclisine ilk sıraya gelirken, belediye meclisine de Yüzüak’ın listesinden 6 kişi belediye meclisine girdi.

Rahmi Bey istediği, Patronlarının adamı Bülent Yılmaz ile Beylerin temsilcisi Tekin Özbek ilk sıradan girdiler.

Yüzüak’ın listesinden Sabri Aş, Mustafa Özacar, Yılmaz Özbiberci, Zeki Maltepe, Cavit Özübir meclise girerken Uraz’ın desteklediği Ahmet Çiftçi, Bülent Ergün, Süleyman Üstünol girdiler.

Kapalı Çarşı’nın keskin(!) solcuları öfkeliydiler.Kongre istiyorlardı.Sedat’a kızıyorlardı.

ANAP’ta kırılan gönüller sarılıyor, hükümetin ağız zamları unutturulmaya çalışılarak büyük yatırımlarla örtülmeye çalışıyordu.

ANAP’lılar, Turhan Mildon’un sempatik oluşunu, yapılan hizmetleri öne çıkararak bir daha kazanacağız diyorlardı.

DYP’de ön seçimini tamamlamıştı.Belediye adayı belli değildi sadece belediye meclisi ve il genel açıklandı.Başkan adayı daha sonra açıklanacak denildi.

SÜRECEK…