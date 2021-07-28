Müslüm Kaptan’ın cenazesi toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Müslüm Kaptan’ın cenazesi dün ilçemizde toprağa verildi.İnegöl ilçesinde tırın dorsesinden düşen demir balyalarına otomobille çarparak hayatını kaybeden Kaptan’ın cenazesi ilçemizdeki Sarmaşıklı mevkindeki evinden alınarak Gazi Süleyman Paşa Camisi’ne getirildi.

Kaptan’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alaeddin Kalfa Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

İlçemizde bir dönem AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenilen Kaptan’ın cenazesine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale ve Gelibolu gençlik kolları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Çiftçi (38) idaresindeki 31 ABJ 221 plakalı tırdaki 4 parçadan oluşan 25 tonluk demir balyaları, Bursa- Ankara kara yolu kırsal Güneykestane Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle dorseden düşerek karşı şeride geçmiş, bu sırada seyir halindeki Müslüm Kaptan idaresindeki 17 GP 565 plakalı otomobil, demir balyalarına çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Kaptan’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan gaz pedalı takılı kaldığı öne sürülen TIR, kaza yerinden 30 kilometre sonra durabildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Hüseyin Çiftçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Memleketi Gelibolu ilçesine gönderilen Müslüm Kaptan’ın cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedildi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN