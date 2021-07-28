KIRCA GELİBOLU’DA HAZIRLIK KAMPINDA

Gelibolulu sporcumuz Eren Kırca; Gençler- Kadetler Okçuluk Milli Takım Kampı’na ilçemizde başladı.

2-7 Ağustos 2021 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş şehrinde yapılacak Avrupa Gençlik Kupası, 9-15 Ağustos 2021 Polonya’nın Wroclaw şehrinde yapılacak olan Açık Hava Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası hazırlıkları için milli sporcumuz Eren Kırca, ilçemizde takım arkadaşları ile hazırlık kampına başladı. Haber: Hilal GEZER