GÜNCEL HABERLER 

KIRCA GELİBOLU’DA HAZIRLIK KAMPINDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolulu sporcumuz Eren Kırca; Gençler- Kadetler Okçuluk Milli Takım Kampı’na ilçemizde başladı.
2-7 Ağustos 2021 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş şehrinde yapılacak Avrupa Gençlik Kupası, 9-15 Ağustos 2021 Polonya’nın Wroclaw şehrinde yapılacak olan Açık Hava Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası hazırlıkları için milli sporcumuz Eren Kırca, ilçemizde takım arkadaşları ile hazırlık kampına başladı. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Hava Güzel Olunca Salı Pazarı Doldu Taştı

buyukzafer 0

Özacar’dan İtfaiye Personeline Ziyaret

buyukzafer 0

Yaya Üst Geçidi Bitiyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.