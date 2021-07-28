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ÜRETİCİLER “BU YIL KAVUNDA VERİM İYİ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bayırköy Köyü’nün verimli topraklarında yetişen kavunlar pazarın gözdesi oldu.
Bu hafta Salı Pazarında üreticisini sevindiren kavun, dün Salı Pazarında tane hesabı ile 5 tl, 10 tl ve 15 tl arasında tezgahlarda satışa sunuldu.
Tezgahta Şaban Kır; ürünün bu yıl verimiyle üreticisini memnun ettiğini Haziranın son haftasında kavun hasadına başlanıldığını ve bu yıl verimin iyi olduğunu ifade etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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