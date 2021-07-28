Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler

GAFURİ MAHMUD EFENDİ

Celveti tarikatı Şeyh’i olan Gafuri Mahmud Gelibolu’ludur.Ön tahsilini Gelibolu’da tamamladıktan sonra İstanbul Üsküdar ‘da ve Fatih ‘te İlahiyat dersleri almıştır.Yazdığı Gazellerle devrinde okunan ve beğenilen bir şairdi.

1667’de İstanbul’da vefat etti.

AZMİ HÜSEYİN DEDE

Gelibolu ve Mısır’da Mevlevihane Şeyhliği yapan Azmi Hüseyin Dede 1893’te Beyrut’ta öldü.Bir şiir divanı ile bir çok risaleleri vardır.

NATI MUHAMMED EFENDİ

Gelibolu doğumlu olup Tekirdağ müftülüğü yapmış ve Tekirdağ ‘da 1676 yılında vefat etmiştir.1500 beyti bulunan bir kitabı vardır.Herkes tarafından bilinen meşhur şu beyitler ona aittir:

“Bana sırrı menzili maksuda irmek hayli müküldir.

Meğer kim hizmetli hızır ola vadide hem rahim”

KIVAMİ

Gelibolulu şairlerdendir.Gönül ve aşk şiirleri yazmıştır.Yine bilinen şairlerden aşağıdaki dörtlük ona aittir.

“Tam can virsa kişi bir sevdiği cananına – şimdimi kıydı bugün aşık olan canına kıyması yeni birşeymi?”

GAVSİ AHMED DEDE

O da Gelibolu Mevlevihanesi Şeyhliğinde ve Galata Mevlevihanesi şeyhliğinde bulundu.Yazıcızade Mehmed Efendi ‘nin yakınlarındandır.Şiirlerinden oluşan bir divanı ve çok miktarda aşk şiirleri bulunan bir şairdir.

MEVLANA ZAİFİ

Gelibolulu olan Mevlana Zaifi’de şairdir.İkinci Murat’ın okuduğu gazelleri kitap haline getirmiştir.Tasavvuf Edebiyatı ile meşgul olmuş ve tasavvuf üzerine yazılar yazmıştır.

SUNİ

Gelibolu’nun yetiştirdiği ünlü şairlerden biride Suni’dir.Daha ziyade parlak sözler içeren aşk şiirleri yazmıştır.Şu beyit ona aittir.

“Ey gönül işimiz ah vah, o yar ise bunları işitmez uyur – bu durum benim talim midir, yoksa senin uğursuzluğun mu?

SURURİ MUSTAFA EFENDİ

Gelibolu’lu olan Sururi 1491 yılında doğmuş ve otuzun üzerinde eser bırakmış. Yükselme devrinin ünlü şairi Sururi; 1561’de vefat etti ve Kasımpaşa’daki mescidin önüne gömüldü.

KARA MEHMED EFENDİ

Gelibolu’nun yetiştirdiği ünlü edebiyatçılardandır.Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesindeki kabristanda yatmktadır.1598 yılında ölen Kara Mehmed Efendi kalem ilmi ile ilgili eserler yazmıştır.