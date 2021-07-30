Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Gazi Süleyman Paşa

Gazi Süleyman Paşa II.Osman Sultanı olan Orhan Gazi ‘nin Nilüfer Hatun’dan olan büyük oğludur.1316 yılında doğan Gazi Süleyman Paşa, ilk devlet görevine 1330 yılında Gerede’de başladı.Aynı yıl İznik’in, yedi yıl sonra da İzmit’in fethine katıldı.

Kahramanlığı ve bilgisi ile kısa sürede babasının gözüne giren Süleyman Paşa 1377 yılında Sadrazam oldu ve aynı yıl İzmit Sancak Beyliği ‘ne atandı.Bu bölge kendisine tımar olarak verildi.Gazi Süleyman Paşa 1345 yılında Karesioğulları topraklarını fethederek (Edincik, Biga,Lapseki,Balıkesir) Karesi Sancak Beyliğine atandı.Bu arada iki kez Bizans İmparatoru Kantakuzen ‘in yardımına giderek Rumeli’ye geçti.1352’de Selanik ‘in kurtarılmasında Bizans donanmasına yardım ederek Kantakuzen’in Edirne’ye getirilmesini sağladı.

1353’de Rumeli’den Anadolu’ya dönerken Kantakuzen’e yaptığı yardımlar nedeniyle Gelibolu Çimpe Kalesi kendisine bırakıldı.Süleyman Paşa 1354’deki planladığı Rumeli fethi için bir miktar askerini bu kalede bırakarak geri döndü.

1354 yılında Rumeli’ye fethetmek amacıyla Gelibolu’ya geçerek Bolayır’dan Tekiradağ’a kadar olan toprakları alarak Osmanlı topraklarına kattı.Bir yıl sonra da Biga ve bölgesinde bulunan Türkmenleri bu bölgeye yerleştirdi.1356 yılında Akçaliman , Eksalimiye Avasolonya kalelerini aldı.Bolayır’ı kendine üs yapan Süleyman Paşa, Gelibolu’da kendine güzel bir bina yaptırarak buraya yerleşti ve Çimpe Kalesi yerleştirdiği yiitleriyle de Keşan , Malkara, Tekirdağ bölgelerine akınlar düzenleyerek aldığı yerlere de Türkleri yerleştirdi.

Süleyman Paşa,1359 yılında atı ile birlikte avlanırken talihsizbir kaza sonucu en verimli yaşında 43 yaşında atının ayağının tökezlenmesi üzerine düşerek başının taşa vurması sonucu atıyla birlikte ölmüştür.İlk fethettiği yer olan Bulayır’a kendi vasiyeti üzerine gömülen Gazi Süleyman Paşa, 647 yıldır buradaki kabrinde atı ve lalasıyla birlikte yatmaktadır.