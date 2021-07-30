CHP’DE DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Dün saat 14:00’te İş Adamları Derneği’nde Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantıda Milletvekilleri , İl Başkanı, Belediye Başkanı ve Parti üyeleri ile CHP İlçe Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Parlak CHP Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özgöz konuştular.

Toplantıya katılım yüksek oldu. İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen Taner Özgöz Yönetim Kurulu’nu iki yıllık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.Pandemi nedeniyle bu toplantının geç yapıldığına deyinen Özgöz parti üyelerinden özür diledi ve iki yıllık parti çalışmalarını anlattı daha sonra eski İlçe Başkanı Nevzat Kaya yönetimin çalışmalarını yetersiz bulduğunu söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Nevzat Kaya sadece Yönetim Kurulunu değil Belediye Başkanı Özacar’ı da eleştirerek, iktidara yürüyen CHP’nin daha çok çalışması gerektiğini söyleyerek, yanlış çalışmalar yapıldığını söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Eleştirilere cevap veren İlçe Başkanı İsmail Parlak , İlGenel Meclisi Üyesi Nihat Öner ile Belediye Başkanı Mustafa Özacar eleştirilerin haksız olduğunu söyleyerek yaptıkları çalışmalara tek tek anlattılar.

Daha sonra Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan bir konuşma yaparak parti içi birlik ve beraberliğin önemine değinerek iktidara yürüyoruz, eleştirilere teşekkür etmeliyiz ama eleştirilerimizi yaparkende dikkatli olmalıyız dedi.Türkiye’de yaşananların sonucu olarak millet ittifakının iktidara doğru emin adımlarla yürüdüğüne dikkat çekerek bilgiler verdi.Daha sonra konuşan İl Başkanı Metin.. örgüt çalışmalarıyla ilgili geniş açıklamalarda bulunarak içe dönük değil, dışa dönük eleştirilerde bulunmanın gereğine dikkat çekti.

Son konuşmayı yapan CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı konuşmada :

bugün Millet İrtifakı ilk yapılacak seçimde iktidar olacaktır.Tüm yurt çapında yapılan kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakının oyu yüzde 65’tir.İktidarın bütün saklamalarına rağmen ve yandaş kamuoyu yoklamalarına rağmen oyları yüzde 30’u geçememektedir.Onun için herkesin ilk yapılacak seçimde CHP’nin iktidar olacağına kenetlenmesi gerekmektedir dedi.

Toplantının uzaması nedeni ile geniş bilgileri cumartesi günkü gazetemizde bulabilirsiniz.