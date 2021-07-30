Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Namık Kemal

21 Aralık 1840’da Tekirdağ’da doğan Namık Kemal’in asıl adı Mehmed Kemal’dir.Namık adını ona Şair Eşref Paşa vermiştir.Babası Osmanlı Padişahı II.Abdülhamit döneminde Osmanlı Sarayında müneccimbaşılık yapmıştır.Annesini küçük yaşta yitiren Namık Kemal ‘i babası Mustafa Asım Bey, dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanına göndererek hayatını Anadolu ve Rumeli ‘nin çeşitli şehirlerinde geçirmesini sağladı.Namık Kemal dedesiyle birlikte Anadolu’da ve Rumeli ‘de dolaştığından ciddi bi eğitim yapamadığı için eğitimini Paşa olan dedesinin yanında tamamladıktan sonra 19 yaşında İstanbul’a babasının yanına döndü.Çok iyi Arapça ve Farsça bildiği için 1863’de Babıali Tercüme odasına katip olarak girerek burada 4 yıl süre ile çalıştı ve dönemin ünlü sanatçılarıyla , düşünürleriyle, edebiyatçılarıyla tanışma fırsatı buldu.

1865’de Yeni Osmanlılar Cemiyetine katılarak gizli çalışmalarına başladı.Bir yandan da Tasvir-i Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren ağır yazılar yazıyordu.Gazete Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin fikirlerini yaymakta olan 1867’de kapatıldı.Namık Kemal ‘de İstanbul ‘dan uzaklaştırmak için Erzurum’a Vali muavini olarak gönderildi.Bu tayini engellemeyi başaran Namık Kemal, Mustafa Fazıl Paşa’nın daveti engellemeyi başaran Namık Kemal, Mustafa Kemal Paşa’nın daveti üzerine Ziya Paşa ile Paris’e kaçtı.Oradan da Londra’ya geçerek burada Yeni Osmanlılar adına çıkarılan Muhbir gazetesinde bir süre yazılar yazdı.

1865’de Hürriyet adında bir gazete çıkardı.Avrupa’da ekonomik sıkıntılaryaşayınca 1870’de tekrar İstanbul’a döndü.1872’de arkadaşlarıyla birlikte İbret gazetesini çıkardılar.Burada yazdığı bir yazısı üzerine gazete 4 ay kapatıldı.Namık Kemal’de Gelibolu Kaymakamlığına sürüldü.

Yazımını Gelibolu’da tamamladığı Vatan Yahut Silistre oyunu,1873’de Gedik Paşa Tiyatrosu’nda sahneye konduğunda halkı coşturup olaylara neden olduğu gerekçesiyle arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı.Namık Kemal Magosa’ya sürgüne gönderildi.Üç yıl sonra I.Meşrutiyet ‘in ilan edilmesi üzerine tekrar İstanbul’a dönen Namık Kemal danıştay üyesi oldu ve ilk anayasası hazırlayan kurulda görev aldı.

Namık Kemal’in serüvenleri bitmiyordu.1877 Osmanlı Rus Savaşı II.Abdülhamit Meclisi Mebusan’ı kapattı. Namık Kemal tekrar tutuklandı.Beş ay sonra da Midilli adasına sürüldü.Sürgündeyken 1879’da Midilli Kaymakamı, 1884’de Rodos Kaymakamı, 1887’de de Sakız Adası’na gönerildi.Padişah onun boğazdan içeriye girmesini istemiyordu.Ertesi yılda burada öldü.Cenazesi vasiyeti üzerine Bolayır’a Gazi Süleyman Paşa’nın yanına gömüldü.

Namık Kemal çok küçük yaşta şiir yazmaya başladı. O bugüne kadar Türk şiirinde görülmeyen Hürriyet, Esaret, Vatan, Millet gibi kavramları işleyerek halkı coşturan şiirler yazdı.

“Vatan Mersiyesi”, “Hürriyet Kasidesi”, “Vatan Şarkısı” gibi şiirleri çok büyük ilgi buldu ve yurt genelinde halkı heyecana getirdi.Bu şiirler ona”Vatan Şairi”adının verilmesini sağladı.

Namık Kemal “Vatan yahut Silistre”, “Gül Nihal”, “Akif Bey” , “Zavallı Çocuk” gibi tiyatro eserleri yazmış ve Rus Osmanlı Savaşı gibi kötü günleri yaşayan Osmanlı Devletinde büyük heyecan yaratmıştır.Namık Kemal yine Romanlarıyla ünlü oldu.1876’da “İntibah”, “Cezmi” en önemlileridir.Tarihi kitaplar da yazmıştır.”Barika-i Zafer”, “Evrak-ı Perişan”, “Fatih”, Silitre Muharasası ve Kanice kitapları ile Osmanlı tarihi ve büyük İslam Tarihi gibi eserleri bulunmaktadır. Namık Kemal Romanı ve tiyatroyu toplam yaşamına sokmuştur.Edebiyatta eleştriyi ilk getiren yazardır.

Namık Kemal ilerici, aydın ve yenilikçi bir gazetecidir.Toplumsal sorunları eserlerinde çok iyi incelemiş usta sanatı ile, engin kültürü ile dili çok sade olarak kullanmasını bilmiştir.