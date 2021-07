GELİBOLUNUN 37 YILI (5)

SHP’de başkan adayının belirlenmesinin ardından seçime kadar sulh ve iç barış kararı alındı.Bülent Yılmaz çekildi.

Ön seçimler sonunda SHP’de kasaba burjuvası mutluydu.Fakir- fukaranın, işçinin emeklinin, halkın adayı seçimlerin 1977seçimlerine benzeyeceğine inandığı için fedekarlık yaparak Rahmi Çakıroğlu’na bir kez daha yol vermişti.

Rahmi Bey’e destek için can siparhane çalışan Behçet Eceli başta tüm kasabanın mütegallibesi derin bir oh çekmişlerdi.

Hepsinin hesapları vardı.Tüm korkuları Recep’ti.Ya gelirse, bizim işlerimize takoz koyardı diyorlardı.Rahmi Bey’in gelmesi için en çok uğraşanların başında Nuri Erer geliyordu.

Hergün toplantı üstüne toplantı yapıyor, yemin üstüne yeminler ederek Recep gelmesin diyordu.

Çünkü Recep’i, 3 kez sürdürmüştü.

Halk Eğitim Müdürü olan Yüzüak’ı önce Artvin Şavşat ‘a, ardından Afyon’a.

Her ikisinde de geri dönen Yüzüak’ı son olarak Lapseki’ye sürdüren Erer, bunda da başarılı olamayınca çılgına dönmüştü.

Recep Yüzüak’ın 1974 sonunda istifa edip CHP’ye girmesinin ardından hızla İl Genel Meclis Üyesi, Parti Başkanı olması Erer’i ürkütüyor.

“Belediye Başkanı olursa..!”diyerek, gece gündüz gezip CHP’lileri kandırmaya çalışıyordu.

Kasaba burjuvası, roteryanlar, emekli subaylar , emekli astsubaylar hariç, Dev- yolcu gençler, kol- kola girmişlerdi.

Hepsininde Koro şefi Nuri Erer’di..çırağıda Sedat Uraz..

Bülent’i önce istifa edip adaylıktan çektiler, sonrada Mehmet Durmaz ile Yüzüak’a;

“Hadi sizde ayrılın, tek aday gidelim.!”dediler.

Büyük şok yaşanıyordu.Mehmet Durmaz;

“Ben yokum, bu herifler bize bırakmazlar dedi.Üç oy olarak oda bıraktı.

Rahmi Bey, üçüncü kez, sonu bir daha diyerek tek adaydı.Çünkü, Nuri Erer, kapı kapı geziyor ve herkesin kapısını çalarak;

“Adaylar hepsi çekildiler.Aday Rahmi Bey..!”diyordu.

SHP’de parti içinde çok, parti dışındaki adamlar adayı belirlemişlerdi.

Son gün, son toplantıda Bülent Yılmaz,

“Ben çekildim, hayırlı olsun.Ben belediye meclisine adayım..!”diyordu.

Bu seneryo zaten yazılmıştı vede oynanıyordu. Rahmi Abi’ye en güzel yardımcı olabilirdi.Aynı sonu Yüzüak ve Durmaz’a da sorulduğunda onlar;

“Bizim bir beklentimiz yoktur.!” dediler.

1 Mart günü ANAP’ta belediye meclisi için gerginlik yaşıyordu.

Başkan Akın Çakmak, meclisin seçimlerine karışmak istemiyordu.Seçim olsun millet kimi seçerse onlar girsin diyordu.

Bir kişi hariç kim olursa olur diyen Çakmak için bazı muhalifler çirkin dedikodular üreterek;

“Turan’ın kazanamayacağı liste istiyor.!” diyerek çirkin iddialarda bulunuyorlardı.

ANAP’ta, papatyalar, Pomaklar, eski bürokratlar arasında yer yer sertleşen tartışmalar sürüyordu.Birde çevreleri geniş esnaflar grubu bulunuyordu.

İşler çetrefilleşmişti.Liste yapılırken Coşkun Arabacıbaşı ilk garantiyi aldı.Ardından Çakıroğlu sıra Kemerli’ye gelince kıyamet koptu.

Merhum Kerim Özen bağırıyordu, bunların kaç oyu var diyordu.

Yusuf Özen ben mutlak gireceğim dedi.Bizim 300 oyumuz var, bizi harcayamazsınız diyordu.Birde yeni prensler vardı.

Reşat Çolakoğlu,Yalçın Koral, Mustafa Kalkan, Cihat Bingöl

Arif Ersöz’de öfkeliydi. Mustafa Kiraz’la beraber bekliyorlardı.Boztuna adaylarıydı. Hem kalabalık aile hemde çok işçileri vardı.

Çolakoğlu’nu evine çağıran Mildon;

“İlle ilk üçte istiyorum!” derken Demirca yada seni ilk üçte istiyorum, diyordu.

Özen’ler kazan kaldırmıştı, Cihat Bingöl öfkeliydi, Nazif Öztürk yollarda bağırıyordu.

İlk üç belliydi ama en az 15 kişi ilk onbeşten herkez ilk altıya girmek istiyordu.

Kiraz kontejyana alındı.Özen sekizden, Çolakoğlu listeden çıkıyorlardı.

ANAP ‘da kazan kaynarken, SHP’de sular durulmuş birlik beraberlik çok büyük ölçüde sağlanmıştı.

Pazartesi günü:

Rahmi Çakıroğlu Dönemi

1989 – 1994