Yeni Devlet Hastanesi için CHP Milletvekilleri Erkek ve Ceylan Toplantıya Davet Edildi

Gelibolu’ya yeni devlet hastanesi istiyoruz gönüllüleri genişletilmiş toplantı için kolları sıvadı.

Chp ilçe danışma kurulu toplantısı için ilçemize gelen Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan’ı,CHP ilçe başkanı İsmail Parlak’ı yakın zamanda yapılacak genişletilmiş Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi istiyoruz toplantısına davet ettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN