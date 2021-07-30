TÜRKİYE YANIYOR!

Yaz mevsiminin gelmesiyle yaşanan aşırı sıcaklıklarla beraber orman yangınları yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeşil mevkiler rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken, hayvanlar ve çiftlik alanları küllere teslim oldu. Yangınlar hakkında yapılan incelemelerde sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.Antalya Manavgat’ta ikinci gününe giren orman yangınından sonra bir feci haber daha geldi. Muğla Marmaris’te de ormanlık alanda yangın çıktı. İlçede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bakan Pakdemirli de, “Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla” açıklamasında bulundu.hakkında yapılan incelemelerde sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

Antalya Manavgat’ta ikinci gününe giren orman yangınından sonra bir feci haber daha geldi. Muğla Marmaris’te de ormanlık alanda yangın çıktı. İlçede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bakan Pakdemirli de, “Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla” açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı da, “Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.