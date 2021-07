BAŞKAN ÖZACAR HER AY HALK TOPLANTISI İSTEDİ

Dün yapılan CHP Danışma Toplantısında eleştiriler sırasında Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın da konuşması sırasında yönetim kuruluna dönerek , her ay böyle toplantılar düzenleyiniz.Halkı da çağırınız “hesap vereyim” dedi.

Bunun üzerine Büyük Zafer Gazetesi Sahibi Recep Yüzüak :

“Haydi be Başkanım sen ne sülersin.Te yap ta biz geliriz beyaa demesi gülüşmelere sebep oldu.

Yüzüak ; “Kurusa bakmayın Trakya şivesiyle konuşuyorum burası Trakya ep caziniz oşgeldiniz.”deyince salon gülmeye başladı.

Başkan Özacar’ın her ay yapılmasını istdiği halk toplantısı dilerim iki ayda bir de yapılsa yeter bakalım göreceğiz ve bekleyeceğiz.

Toplantıya katılanlar nedense hiç konuşmadılar ve sadece iyi ve uslu birer dinleyiciydiler.Buna rağmen toplantıya katılan CHP’liler aldıkları bilgilerden memnun olarak toplantıdan ayrıldılar. Haber Merkezi