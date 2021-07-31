Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Şampiyonluk Gecesi

Geçtiğimiz akşam Gelibolu Beşiktaşlılar Derneğiilçemiz Hampton by Hilton Hamzakoy’da şampiyonluk gecesi düzenledi.

Katılımın yoğun olduğu şampiyonluk gecesinde Volkan Erel’in sunuculuğunu yaptığı şampiyonluk gecesi programında sanatçı Hazal ve Uğur&Kadir Akpınar ve Orkestrası(O Ses Türkiye) sahne alarak davetlilere müzik ziyafeti verdiler.

Geceye Başkan Özacar eşi Birhan Özacar ile birlikte katılarak ,kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’ye ‘hoşgeldiniz’ diyen Özacar, şahsına plaket takdim eden dernek yönetimine de teşekkür etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN