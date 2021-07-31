Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Bayraklı Baba (Karacabey)

Bayraklı Baba, Gelibolu’nun doğusunda , Fener Meydanında, Hamzakoy’a bakan yamacın altındaki küçük bir bahçe içerisinde bulunmaktadır.Dünyada bir eşi daha bulunmayan mezardır.Mezarın içi yüzlerce bayrakla donanmıştır.Kabri ziyarete gelenler buraya bayrak asmaktadırlar.

Asıl adı Karacabey olan ve Osmanlı Ordusunda Bayraktarlık yaptığı sırada şehit olduğu bilinmektedir.

Gazi Süleyman Paşa’nın Gelibolu’yu fethi sırasında mı, ya da daha sonraki yıllarda mı yaşadığı ile ilgili kesin bulgular yoktur.Yalnız Osmanlı Ordusunda yiğit, kahraman dürüst bir asker olduğu ve bayrağını düşmana kaptırmamak için şehit olduğunu biliyoruz.Osmanlı tarihinde bu dönemlerde Osmanlı ordusunda görev yapan birçok Karacabey’e rastlanıyor.

Gelibolu Yarımadası fethi sırasında,ya da Trakya’daki şehirlerin fetihleri sırasında Osmanlı ordusunda bayraktarlık yapan Karacabey’in bir çok arkadaşı da şehit olmuştur.Bayrağı ile birlikte düşmana esir olmaya gönlü razı olmayan Karacabey, bayrağı derhal küçük parçalara bölerek düşmanın eline geçmesin diye yutar.Kaybedilmek üzere olan savaş bir ara tersine döner ve Türkler düşmanı yenerler.Karacabey savaştan sonra da yaralı olarak arkadaşları tarafndan bulunduğunda sancağı soran arkadaşlarına;

“Namusum sayılan bayrağımı düşmana verecek değilim.Onu küçük parçalara bölerek yuttum ve son ana kadar çarpışarak yaralandım ve düştüm” der .

Bu öyküye arkadaşlarının bir bölümünün de inanmadığını görünce hemen belindeki palasını çekerek “Ya Allah” deyip onurunu korumak için karnını yarar.Yaşamı boyunca yiğit, dürüst , sözü doğru birisi olarak bilinen ama anlattıklarının arkadaşları tarafından olağan bulunmaması ve kendisine kuşkuyla bakılmasını da hazmedemeyen Karacabey; yine arkadaşlarının huzurunda ve gözleri önünde aynı vatanseverlik ve yiğitlikle karnını yararak ıspatlanır ve bu lekeyle yaşamaz

Karacabey doğruyu söylemenin mutluluğu içinde yere serilirken;

“Vatanın için canım feda olsun, mezarımdan hiçbir zaman Türk bayrağı eksik olmasın ve başucumda dalgalansın” der.

O gün bugün başucundan Türk bayrağı eksik olmaz ve rüzgarı bol bu tepede yüzlerce bayrak başucunda dalgalanır.

Birde Osmanlı tarihi araştırmaları sırasında şu olayla da karşılaşılmaktadır.En akla ve mantığa uygun olan öyküsüne göre ise Karacabey’in şehit düşmesi şöyledir:

1410 yılında Gelibolu ‘da bulunan Osmanlı Donanması, zaman zaman Ege’den Marmara’ya geçen Bizans, Venedik donanmalarıyla çarpışmaktadır.Karacabey, Türk donanmasında bayraktarlık yapan yiğit bir denizcidir.Birçok deniz savaşına katılmış ve kahramanlıklar, yiğitlikler göstermişti.1410 yılındaki Selanik Koyu’nda Hristiyan donanması ile savaşıldığında çok büyük yiğitlik göstermişti.Aynı yıl İstanbul’u kuşatmak üzere yola çıkan Osmanlı Donanması ile Bizans Donanması, İstanbul önlerinde Yassı Adası açıklarında karşılaşır ve savaşa başlarlar.Bu savaşta arkadaşları tarafından kurtarılarak Türk donanmasına alınır ama maalesef savaş kaybedilmiştir.Donanma geri çekilecek Gelibolu’ya gelir.Gemide yaralı bulunan Karacabey’de Gelibolu’ya ulaşamadan şehit olmuştur.

Vaisyeti üzerine Gelibolu Hamzakoy’da denize karşı gömülür ve yine vasiyeti üzerine mezarı bayraklarla süslenir.Halk arasında daha çok birinci öykü anlatılmasına rağmen, en mantıklı olanı da Karacabey’in bir deniz savaşında şehit olan sancaktar olması muhtamelen daha kuvvetlidir.