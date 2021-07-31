2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde personelimizin mesleki bilgi ve yeterliklerini geliştirmek, kitap okuma ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerine ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarına vesile olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızca planlanan; “Hutbe Yazma”, “Şiir Yazma” ve “Proje” yarışmaları sonuçlandı.

Hutbe Yazma Alanında:

Gelibolu İlçesi Hamzakoy Camii 4/b Müezzin Kayyımı Abdulmelik Koç üçüncü oldu.

Proje Alanında:

Gelibolu İlçesi Cerrahi Hüseyin Camii 4/b İmam Hatibi Süleyman Altıntaş ikinci,

Gelibolu İlçesi Hacı Zadeler Camii İmam Hatibi Engin Balcı üçüncü oldu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN