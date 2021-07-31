İlçemizde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Gelibolu- İstanbul yolunda yoğun dumana neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber: Caner AKŞİT
Anız Yangını Söndürüldü
İlçemizde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.