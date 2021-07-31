Anız Yangını Söndürüldü

İlçemizde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Gelibolu- İstanbul yolunda yoğun dumana neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Caner AKŞİT