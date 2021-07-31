Lapseki Belediyesi, Başpehlivan Feyzullah Aktürk ile 2024 Yılına Kadar Uzayan Sözleşmesini Yeniledi

2019 yılından beri Lapseki Belediyesi lisanslı sporcu olan Milli Güreşçi Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile başkanlık makamında sözleşmesini 3 yıl daha uzatan imzayı attı.

Belediye Hizmet Binamızda gerçekleştirilen imza törenine Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan, Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Yılmaz, Antrenör Halil Pulat, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Tümad Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan ve partililer katıldı.

Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz imza töreninde yaptığı açıklamada, ”Spora ve gençlere verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. Milli Güreşçimiz Başpehlivanımız Feyzullah Aktürk ile sözleşmemizi 2024 yılına kadar uzattık. Feyzullah kardeşim yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikteydi, çok başarılı bir dönem geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda, Feyzullah Aktürk kardeşimizin emeğiyle Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarını Lapseki’ye getireceğiz. Bizi Feyzullah kardeşimizle tanıştıran Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent beye çok teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olmasını diliyorum.” dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan, Milli Güreşçi Başpehlivan Feyzullah Aktürk’e hediye takdiminde bulunduktan sonra konuşmasında, “Bugün burada olmamızın en kıymetli tarafı Feyzullah’ın, hocalarımızın takım olarak hep beraber yeni dönem sözleşmesini yapmak. Feyzullah kardeşimiz son dönemdeki büyük başarısıyla hem dünya şampiyonasında hem Kırkpınar’da adından güzel bahsettirdi. Bize bu gururu beraberce yaşattı. Herkes Feyzullah hakkında sorular soruyor, mesajlar geliyor. Burada olmamızın en büyük nedeni Feyzullah kardeşimizin yeni dönem sözleşmesini yapmak. Biz Feyzullah kardeşimizin bundan sonraki güreş hayatında spor müsabakalarında kazasız belasız başarı dölü bir ömür niyaz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

2016 yılında Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu, 2017’de Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Dünya 3. lüğü, 2018’de Avrupa Gençler Şampiyonasında Avrupa 2. liği, 2019 yılında Estonya’da Serbest Stilde Dünya 3. Lüğü, 2019 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu ve 2021 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda kürsü yaparak Başpehlivan olma başarısını gösteren Milli Güreşçi Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Belediyemiz adına güreşmeye devam edecek.