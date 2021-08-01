Gelibolunun 37 Yılı (6)

28 Mart 1989 günü peşinde partili, partisiz bir sürü yalaka ile belediyeye gelen Çakıroğlu makamında otururken daha ilk günden bir meclis üyesi gazetecileri içeriye sokmadı.

Çakıroğlu ilk açıklamasını 31 Mart günü yaptı.

“Kentimizi halkımıza daha rahat ve yaşanabilir bir kent yapmak için, halkımızın uyarılarıyla yardımlarını bekliyorum.” dedi.

5 Nisan’da toplanan belediye meclisinde seçimler yapılarak, meclis başkanı, encümen üyeleri ile komisyonlara seçimler yapıldı.

Bu ay içinde işçiler toplu sözleşme istediler aylıklarının en az 400 bin lira olmasında ısrarlılar. 2’DE Ekmek zamlandı, bir ekmek 300 tl oldu.

Çakıroğlu mayıs ayında önce kahvecilerle ve daha sonra esnaf kuruluşlarıyla gruplar halinde toplantılar yapmaya başladı.

23 Mayıs’ta tüm şehirdeki rahatsız ve izinsiz inşaatlar mühürlendi.

7 Haziran mecliste seçimler yapıldı.B. Encümenine Bülent Yılmaz – Sabri Aş, meclis katipliğine M.Mustafa Özacar ile Zeki Maltepe seçildiler.

Başkan Çakıroğlu ilk Ankara ziyareti için yola çıktı.Ajansında yeni kadrolar vardı.

Yüzüncü günde Turan Mildon – Çakıroğlu bir araya geldiler.Yapılan görüşmenin ardından 10 Temmuz’da bir ortak bildiri yayınlayarak; “Gelibolu için ortak çalışacağız.”dediler.

Hedeflerinde Şarköy sahil yolu vardı.Turizmi Gelibolu ‘da canlandıracaklardı.

Enflasyon hızla yükseliyordu.En çok yakalanan mevsim sardalyası bile 3500 tl olmuştu.Devlet Başkanı Işın Çelebi “Enflasyonu yüzde 75 lerde tutmaya çalışıyoruz.”diyordu.

Tarımda yüksek verim düşüşü vardı.Çiftçi gübre alamıyordu.

İlaca büyük zamlar gelmişti.Belediye başkanı sendika sıkıştırıyor işçilerin aylıklarının 240 -270 bin TL olması istendi.

Belediye de başkana karşı direnişler başladı.Başkana iş yaptıramıyoruz kafasını değiştiremiyoruz diyenler çıkmıştı.Kendini seçenlerle ilk raunt başladı.

Bazı esnaflara, belediye dükkanlarından çıkmaları tebliğ edildi.Esnaflar mahkemeye gidiyorlardı.

Altı ay sonra Çakıroğlu ilk kez patladı.!

“Amaçlar belli dedikodular beni hizmet vermekten alıkoymaz” dedi.Çakıroğlu’nun basın toplantısı ses getirdi.

Halk “Çakıroğlu’nu destekliyoruz..! dedi.Kimin ne yaptığını biliyoruz diyen vatandaşlar;

“Bu baştan belliydi.Çakıroğlu’nu kullanırız diyenler, kullanamayınca mızıkçılık çıkarıyorlardı.”dediler.

Geliboluspor Başkanı Recep Yüzüak, Çakıroğlu’nu ziyaret ederek Geliboluspor’a destek istiyordu.

Başkan Çakıroğlu, başarılarının devamı için “Evet!” diyen Çakıroğlu, basketbol atletiziminde aktifleştirilmesini isteyen Yüzüak ‘a tam destek dedi.

Eylül ayı Çakıroğlu için zor bir ay oldu.SSK belediyenin tüm gelirlerine haciz koyarak SHP’li belediyelerin ANAP döneminden gelen borçları yüzünden elleri kolları bağlandı.

Sedat Uraz, Başkan Çakıroğlu’nu 11 Ekim’de

“İstifa ederim.!” diye tehdit edince Çakıroğlu aynı sertlikle

“Sen bilirsin, ,istifa et .! “dedi.

Başkan Çakıroğlu’nu, meclis üyeleri beni dinler diyerek tehdit eden Uraz, umduğunu bulamadı, meclis üyelerinin 6 tanesi başkanın yanında yer aldılar ve restleşmede “BALON! “ söndü.

Ekim ayının sonuna doğru Çakıroğlu, halk toplantılarına başlayarak halkıda arkasına aldı.Yüzüak ‘ta desteğini arttırarak gazetesinde şu başlığı atıyordu.

“Umudumu kesmedim , gençler patlayan balonun ne kadar ses çıkardığını gördüler. Balon “Tıss!” diye patladı diyordu.

Çakıroğlu 15 Ekim’de belediyenin 6 Milyar borçla alındığını açıkladı.Halk toplantısında vatandaşlar “Şokk!” geçirdiler.

İstanbul Belediyesi’nden yardım isteyen başkana şikayetler başladı.Vatandaşlar, başkandan belediyedeki iş takipçilerinden kurtarmasını istediler.

Kasımın ilk haftası Marmara Belediyeler Birliğinde konuşan Başkan birliğin etkili kararlar almasını istedi.

Bu arada Özal Cumhurbaşkanı seçildi.Hükümeti Yıldırım kurdu.Çakıroğlu, mecliste maaşının artırılması için teklif veren üyeye;

“İşçilerime zor para verirken maaşını 300 bin liraya arttırmam.! “dedi.

1989 yılı son bulurken Çakıroğlu yaptığı basın toplantısında;

“Çok yalnızım, kimse bana yardım etmiyor.Herkesin işi var, iyi de bu belediyeye niye hizmete varız!”diyordu.

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