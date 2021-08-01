Kaymakamlıktan Duyuru

Gelibolu Kaymakamlığı orman yangınlarıyla ilgili duyuruda bulundu. Duyuruda; “ Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanununa uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara 31 Temmuz 2021-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince görevliler dışında girişler yasaklanmıştır.”duyurusunda bulunuldu.