GÜNEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI:YEREL İSTİHDAMI DESTEKLİYORUZ

Güneyli Köyü Muhtarlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Değerli Vatandaşlarımızın dikkatine! Yerel İstihdamı destekliyoruz.1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesinde çalışmak isteyen, köyümüzde ikamet eden vatandaşlarımız işe başvuru formlarını Güneyli Köyü Muhtarlığımızdan alıp çalışma başvurularını Muhtarlığımız üzerinden yapabilirler.

İlgili bölümlerde çalışmak isteyen tüm vatandaşlarımızı başvuru yapmaya davet ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER