Milli Okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Gazoz, okçulukta ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti.

Milli okçumuz Mete Gazoz Tokyo 2020’de olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Bu madalya Türkiye’nin Tokyo 2020’deki ilk altın madalyası oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÖZLERİM YAŞLI İZLEDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya haberinin ardından Mete Gazoz’u arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyatları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü.

Mete Gazoz’u tebrik eden Erdoğan, “Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: BAŞARILARIN DAİM OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz’u tebrik etti:

“Okçuluk dalında Olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak hepimizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Sevgili Mete, başarıların daim olsun.”

OLİMPİYATTA MADALYA GETİREN 7. BRANŞ

Okçuluk, Türkiye’ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94’e, madalya getiren branş sayısı da 7’ye yükseldi.

Mete Gazoz yarı final maçında Japon rakibi Takaharu Furukawa’yı 7-3 yenerek finale yükseldi.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8’i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3’e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0’lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

5 YIL ÖNCE TWEET ATMIŞTI

Türkiye’ye altın madalya gururunu yaşatan Mete Gazoz’un 2016 yılında ‘Daha çok çalışıp 2020 de Tokyo’dan altın madalya döneceğim” yazdığı tweet dikkat çekti.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 doğan Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor.

Gazoz, Bakü’de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları’nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham’da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları’na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

Gazoz, Rio Olimpiyatları’ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon’u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg’e 3-7 yenilerek elendi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020’yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika’ya 6-2 mağlup oldu.

Erkekler Bireysel·Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk Altın madalyanın sahibi oldu.