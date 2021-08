26 Yıl Sonra Böyle Olmamalıydı-Yeri Geldikçe -Recep YÜZÜAK

İkibinli yılların başında başlayan belediye çalışanı Eray Aydın’ın belediyeden ayrılarak Özel İdareye geçeceği haberi, gerçekten beni şaşırttı.

1995 yılında Bayırköy’deki artıma tesisi Labratuvarında çalışmaya başlayan Aydın, bu 26 yılın 4 yılını Merhum Turhan Mildon’la, 10 yılını Cihat Bingöl ile 12 buçuk yılını da Özacar’la geçirdi.

Eray’ı ben belediyenin her işinde çalışırken gördüm.Eray, işten korkmayan, durmadan kendini yenileyen, Ankara, Çanakkale bürokrasisini çok iyi tanıyan , her gittiği kapıda sempatikliği ile insan ilişkileri ile tanışlığı ile her işi halledebilecek bilgi, beceri ve kültüre sahip bir kişidir.

Vatansşlara karşı yorulmadan bilgi veren daima işindeki sorumluluğa bağlı, kaytarmayan, kıvırmayan, yorulmayan ve asla saat mefhumu olmayan bir kişidir ve tüm Gelibolulularda onu böyle tanırlar.

Eray’ın; çok kişinin bilmediği bir özelliği de, bu 26 yıl içinde 50’den fazla kursa, konferansa ve dışarıdan üniversite bitirmeye katılarak diplomalar, sertifikalar şampiyonu olmak gibi bir yeteneğe sahip olmasıdır.

Üniversite eğitimini yüksek lisanslarla süsleyen Eray; fazla kurs, seminer, sempozyum, mesleki eğitim, öğretmenlik eğitimi gibi ekteki listelerde görebileceğiniz bir başarının sahibi olma beceri ve çalışkanlığı da göstererek gerçekten bir işletmenin en çok arayıpta bulamadığı bir vizyona sahiptir.

Eray’ı; makam, mevki psikoları içindeki kişilere harcatmak ve onun işine değil, siyasi tercihine bakarak ötelemek tabir yerindeyse, ancak bugünkü belediye yetkililerinin becereceği bir hata olabilir.

Peki.! Onun önünü kesmek için yıllardır, özellikle de son 2 yıldır onu gambazlayan; kariyerinden , bilgisinden, beceriler üstünlüğünden korkanların siyasi geçmişleri nedir?

Belediye de 12 yıl öncesinden gelipte bugün onun ayağını kaydırıp önlerini boşaltmaya çalışanlar mı başkanın 2023 kurtarıcıları olacaklardır.

Onlar mı başkanın siyasi yandaşlarıdır.Maskeli oynayanlar, maskesizlerden daha mı samimi dostturlar.

1975 yılında, istifa ettiğimde yarım saat sonra CHP’ye gidip kaydımı yaptıran ben tam 46 yıldır hep şunu söyler dururum.

Vefanın olmadığı yer siyasettir.Bu vefayı gösterenler ancak siyasette uzun ömürlü olabiliyorlar.Hiç kimse insanları kınamasın, onlara cahiller gözüyle bakmasınlar. Eğer bu ülke de bir iktidar neden 20 yıl iktidar da kalıyor diye düşünebiliyorsa, bunun nedeninde “vefa “ olduğunu görebilmelidir.

Gerçekten belediye için değil, Gelibolu için Eray bir kayıptır.

Eray, belediyenin gülen yüzüydü, yapılamayacak işleri , olmaz denilenleri yapıveren bir elemandır.

Ne kusuru vardı? Birileri gibi antikuntu faturalar kesmediği içinmi, fazla mert olduğu için mi, gece gündüz demeden çalıştığı için mi, neden dayanamadı sizce..?

Ve sizi çok iyi tanıyan biri olarak ta şuna inanıyorum. Sizin için ne derlerse desinler, ailenden aldığın en büyük meziyetin dürüst ve çalışkanları seversin.Eray giderse en çokta sen üzülürsün. Bunu da kabul etmelisin, başka da onun işini yapabilecek, becerebilecek elemanın yok.!

Haberin olsun.