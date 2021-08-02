Gelibolu’nun Yetiştirdiği Bilim Adamları ve Şairler-Ece Bey

Rumelinin fethine katılan ve Gazi Süleyman Paşa’nın sağ kolu Fazıl Bey’le birlikte ilk Rumeline geçen komutanlardandır.Eceabat ve yöresini fethederek Türk topraklarına katmış ve bu bölgeye Ece Ovası ismi verilmiştir.Mezarı Karainebeyli köyündeki tepenin üzerinde bulunmaktadır.

Gelibolu Yarımadası’nın alınmasının ardından Rumelinin fethinde de Gazi Süleyman Paşa’nın yanında bulunmuş değerli bir komutandır.Her yılın Haziran ayının ilk hafta sonu kabri başında yapılan törenlerle anılmaktadır.

Çimpe Kalesi’nin fethedilmesi’nde de görev almış, Bolayır yakınlarındaki limanlara gece baskınları yaparak buradaki Bizans Gemilerini yoketmiştir.Yarımada’nın güneybatı bölümü olan Eceabat ve çevresinin yönetimi Gazi Süleyman Paşa tarafından kendisine verilen kahramanlardan, Ece Bey’in yanındaki bir kumandan da Kara Nebi’dir.Karainebeyli Köyü’nün adı Kara Nebi adından gelmektedir.Kara Nebi’nin mezarı da Ece Bey’in mezarı yanındadır.