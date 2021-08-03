Gelibolu’nun 37 Yılı (7)- Yeri Geldikçe -Recep YÜZÜAK

1990 yılına girerken Güneyli Sahilindeki mücavir alan tartışılmaya başlandı.İmar dışı yapılan binaların yıkılması isteniyordu fakat meclis 10 gündür toplanamıyordu.

Su patlakları belediyenin en büyük sorunuydu sokaklar köstebek yuvasına dönmüştü.

Nihayet Belediye Meclisi 23 Ocak’ta toplanabildi.Halkın tepkisi dikkate alınmadı. Özbiberci Bşk.Yardımcısı seçildi.

İki parça tarla ile 6 parça arsanın satılmasına karar verildi.

Daha şubat ayında susuzluk başladı.Bir yıl önceden gelen kuraklık, bu kışta devam edince hem baraj hemde kuyular kurudu.Derhal yeni kuyular açılsın denildi.

Yerel yönetimde gazetemize baskı kurmaya kalkan hadsizlere gereken cevaplar verildi.Hayat pahalılığı artarak çoğaldı.ANAP’ta çatırtıda başladı.

Geliboluspor Başkanı Yüzüak belediye meclisine seslenerek “Gelibolululu gençlere yapılan saldırıları kınayın.”dedi.

Şubat ayında bir toplantı yapan Çakıroğlu bir yılın değerlendirmesini ve meclisin rapor hazırlamasını istedi.

Mustafa Ersümer’in, Geliboluspor’a tek taraflı ceza verilmesi için yaptığı çalışmaları Gelibolu Belediye Başkanlığı ve spor camiasınca nefretle kınandı. Bunun hesabı yapılacak ilk seçimde sorulacak, denildi.

Şehirde her geçen gün yollar hızla bozuluyordu.Açılan yollar kapatılmayınca halkta homurdanmaya başladı.

Mart ayında Sedat Uraz’ın belediyede kurduğu dörtlü ortaklıkta, başkana ve meclise olan baskıları arttı.İlçe Başkanı ile Belediye Başkanı arasıdaki soğuk savaş artık çirkinleşirken belediye plansızlıkla başa çıkamıyordu.

Akbulut hükümeti, bir kararname ile belediyenin kullanma hakkı olan iskeleyi elinden alarak, birkaç yıldan beri yüzlerce insanın geçim kaynağı olan iskeleyi deniz yollarına devr etti.

İlçede iktidar muhalefet birleşti ve bir bildiri yayınlayarak

“Bu Gelibolu’ya yapılmış en büyük ihanettir.” dediler.

Enflasyon uçarak gidiyordu.Tek bir zeytin 56 TL idi.50 Gram peynir, 7 zeytin , 2 dilim ince salamlı bir tabak TAM 1550 TL idi.Buna 3 dilim ekmek, bir çay eklenince 1700 TL oluyordu.Belediye SSK ‘ya açtığı davayı kazandı.

İlçede 37 ruhsatsız ve yıkım kararı olan binaları yıkamıyorlardı..!

Başkan Çakıroğlu belediye işçileriyle iftar yaparak bir konuşma yaptı ve “Lütfen bana yardımcı olun, memleketimize yardımcı olalım.” dedi.

Üç yıldır inşaatı devam eden su arıtma tesisi bitirildi ve nihayet , pis ve çamurlu su bitti, halk temiz suya kavuştu.

Başkan Çakıroğlu mutluydu, işçilere ikinci kez iftar verdi ve teşekkür etti.

24 Nisan törenlerine Gelibolu – Eceabat Belediye Başkanları alınmadılar.

10 Mayısta belediye parke taş makinası alarak yollara hız vereceğini açıkladı.Başkan Çakıroğlu’nun tüm iyi niyetli çabalarına rağmen, belediyedeki yetki kargaşası çözümlenemiyordu.

GELİBOLU’NUN AKCİĞERLERİ OLACAKTI..!

Gelibolu’nun akciğerleri olacaktı.Öğretmen Evleri , Kurşunlu Evleri bulunduğu yer sözde Gelibolu’nun akciğerleri olacaktı.Bütün buraları tek katlı ve bahçeli evlerle donatılacaktı ama belediye başkanını ikna eden Hasan Tozkopar tarafından işçilerime ücretsiz bedava, birer daire vereceğim bu yüzden üç kata çıkarılsın yalanıyla bu akciğerlere hançer saplıyor ve bu bölge Belediye Meclisinde üç kata çıkarılıyordu.Daha sonrada bir başka belediye başkanı tarafından buraları 5 kata çıkaralarak ne akciğer ne karaciğer kalıyordu.

Belediye oteli başa dert olmuştu.Para yoktu. 340 milyon gerekiyordu.Başkan Çakıroğlu :

“Otel başımıza bela 340 milyon lazım. Terfisi için 1 milyar borçlanmışlar 1988’de 1990’da yenmiş.1991 de faiz istenecek, ne yapacağımızı şaşırdık..!”diyordu.

SÜRECEK..