Dünde öyleydi, bugünde aynı(!)

40 yıldır değişen birşey yok. Beldelerin partili belediye başkanları

parti başkanları 18 Mart törenleri, Anzak Törenleri 10 Ağustos törenlerine davet edilirler;

Ama Gelibolu’yu temsilen Gelibolu Belediye Başkanları eğer hükümetteki partiden değilse asla törenlere ne davet edilirler nede alana sokulurlar.

ANAP’la başlayan gelenekleşen bu durumu Avusturalya ve Yeni Zellandalılar her seferinde kınasalarda bu hiç değişmiyor.

Ey Geliboluluyum diyen Beyler, Bayanlar siz neden bahsediyorsunuz.?

Kim çözecek bu sorunu.?

Gelibolu’nun tarihten gelen, doğasından gelen farklılıklarla ezilen, yıllardır Gelibolu fobisi yaşayarak yetişen hastalar;

Gelibolu’yu kazanmak için bir kerecik olsun, yalandan da olsa samimi davranmak siyasi gözle bakmayınızki, yapacağanız hizmetlerle hedefinize yürümeyi deneyinki , hiç olmasa Geliboluluların sevgisini kazanın.

Gerisini bekleyin.!

Döve, döve kimseyi kazanamazsınız.Güç zehirlenmesine kapılmış adamlarla ise hiç bir yere gidemezsiniz..

Benden söylemesi.

GONG.!