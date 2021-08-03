Sıcak Havayı Gören Plaja Koştu

Saros’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması üzerine vatandaşlar, plajlarda zaman geçirmeye başladı. Akın akın sahillere inen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.Hava sıcaklığının 35 ile 38 dereceye ulaştığı Saros’da vatandaşlar plaja akın etti.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Nem oranının yüzde 70’lere ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Haftanın ilk gününde Saros’da plajlara giden vatandaşlar hem denize girdi hem kumsalda güneşlendi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN